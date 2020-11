Elisa lancia un messaggio di speranza con la nuova T-Shirt della sua linea Made In Me

Cantautrice, compositrice, polistrumentista, produttrice e non solo. Dal 2016, infatti, Elisa Toffoli si è trasformata anche in designer, lanciando il progetto “Made in me” in cui la popstar di Monfalcone si cimenta realizzando t-shirt.

La versione stilista della cantante, vincitrice ad appena 23 anni del Festival di Sanremo con il brano “Luce (tramonti a Nord Est)”, piace e non poco ai suoi fan, che nei giorni scorsi hanno potuto apprezzare le maglie della nuova collezione. Come si evince dai profili social della 42enne poliedrica artista friulana, sono ispirate al brano Broken e, in questo particolare momento storico, puntano a trasmettere un messaggio di speranza.

“In un momento che non dimenticheremo – scrive Elisa sui social della sua azienda - un pezzetto del testo di Broken. Per ricordarci che il tempo sa curare le ferite e che dalla fragilità spesso può nascere una grande forza. Eli”. La nuova t-shirt si chiama “Time Will Heal”, come un verso della canzone Broken, singolo inserito nel quarto album solista di Elisa, Lotus, datato 2003.

Si tratta di una maglia realizzata in Jersey 100% cotone biologico, rigorosamente made in Italy, con una stampa serigrafica in alta qualità. Disponibile per uomo e per donna dalla taglia XS alla XXL, si può acquistare sullo store ufficiale “Made in me by Elisa”. Tra le t-shirt più gettonate di questi ultimi mesi si annoverano anche quelle con il verso “In ogni istante”, singolo del 2017, e quella che riporta il verso “Io con te ho imparato a dire ti voglio bene”, dal brano “Promettimi” del 2018. Tutti i capi proposti da Elisa, in ragione dell’attenzione particolare rivolta ai materiali e alla qualità della lavorazione, sono disponibili in produzione limitata.