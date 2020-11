Stefano D'Orazio: la moglie Tiziana chiarisce le circostanze della morte

Dopo la morte inaspettata dello storico ex batterista dei Pooh, Stefano D'Orazio, Tiziana Giardoni ha voluto ricordare suo marito, chiarendo le cause della sua morte con un comunicato stampa.

"Ho perso una parte di me stessa, Stefano era la mia forza, il mio sorriso, mi mancherà tutto di lui", ha detto Tiziana nella nota stampa, raccontando come è andata: "Era ricoverato da una settimana presso la struttura Columbus del Policlinico Gemelli di Roma. Era in via di guarigione da una patologia che stava curando da circa un anno e al lavoro su alcuni progetti che gli stavano molto a cuore, quando è risultato positivo al Covid che ha compromesso irrimediabilmente il suo stato di salute".

La moglie del musicista 72enne ha così confermato che Stefano aveva contratto il virus e che sarebbe stato questo a far peggiorare la situazione. Le voci sulla positività al Covid-19 di Stefano D'Orazio avevano cominciato a circolare quando Loretta Goggi aveva dato la notizia della sua morte in diretta tv. Ed erano state confermate anche da Dodi Battaglia.

Tiziana e Stefano erano sposati dal 12 settembre del 2017. Barbara D'Urso aveva fatto da testimone alla coppia. Nei mesi scorsi Stefano aveva scritto con Roby Facchinetti il testo della canzone "Rinascerò, rinascerai", dedicata alla città di Bergamo, una delle più colpite nella prima ondata della pandemia.

