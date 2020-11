Jessica Mazzoli rivela: “Ho mandato foto del mio seno a Morgan per ricevere i soldi del mantenimento”

Qualche giorno fa il rapper Diablo, attuale compagno di Jessica Mazzoli, ha attaccato Morgan sui social, accusandolo di fare “richieste inappropriate” e di mandare messaggi ben poco carini alla sua attuale fidanzata.

Adesso è Jessica a raccontare la sua verità e a spiegare cosa è successo davvero. In un’intervista a Nuovo ha dichiarato: “Da quando mi sono rifatta il seno, Morgan mi chiede di mandargli foto a petto nudo – ha rivelato – alla fine ho ceduto perché se non lo avessi fatto non mi avrebbe mandato i soldi del mantenimento. So che sarò criticata, ma l’ho fatto solo per mia figlia”.

Secondo quanto raccontato da Jessica, Morgan ha sempre avuto un particolare interesse per le foto hot: “Già in passato mi mandava foto delle sue parti intime e voleva che io ricambiassi – ha detto ancora – stavolta però ho ceduto”.

Questa sarebbe stata la goccia che ha fatto traboccare il vaso perché ora Jessica promette battaglia nei confronti del suo ex: “Chiederò l’affidamento di Lara – ha detto – è una situazione insostenibile. Serve la firma di Morgan per qualsiasi cosa riguardi la bambina e io voglio uscire da questo meccanismo umiliante. Non voglio sentirlo più. Deve solo versare a mia figlia quanto dovuto”.