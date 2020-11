Ermal Meta commenta l’uscita del singolo di Angela Chianello: “Povera musica”

Il tormentone estivo del “Non ce n’è Coviddi” lanciato da una signora di Mondello continua. Angela Chianello, diventata famosa per quella frase pronunciata sulla spiaggia in un’intervista, ha deciso di darsi alla musica. Nei giorni scorsi ha pubblicato diverse storie su Instagram con un sottofondo musicale che sembrava un brano interpretato da lei. In seguito la signora ha confermato che quelle erano le prime riprese del video del suo primo singolo musicale.

Dopo questa notizia, su Angela sono piovute le critiche. Tra queste spicca anche quella di Ermal Meta che su Twitter ha commentato la vicenda con parole durissime: “Povera musica, che finisce in bocca a chi diventa appena famoso per ragioni che con la musica non c’entrano niente. È come vedere uno di 70 anni con una di 20 che si dicono innamorati. Che pena infinita”.

I fan del cantante si sono schierati dalla sua parte, così come tanti altri giovani artisti che non riescono a emergere perché non riescono a trovare spazio e poi vedono che una illustre sconosciuta riesce, invece, a far parlare di sé. Tra l’altro, in tanti hanno criticato la signora Chianello accusandola di non avere rispetto per il periodo che stiamo vivendo, anche perché nel video i protagonisti non solo non rispettano le distanze di sicurezza, ma non indossano neanche la mascherina: si tratta di un clamoroso autogol della signora che, solo poche settimane fa, aveva invitato tutti a indossare il dispositivo di sicurezza visto l’aggravarsi della situazione dei contagi.