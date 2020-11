In arrivo Scooby Doo, il nuovo singolo dei Pinguini Tattici Nucleari

I Pinguini Tattici Nucleari hanno annunciato che tra pochissimi giorni potremo finalmente ascoltare il loro nuovo singolo, intitolato Scooby Doo, che anticipa l'uscita dell'EP "Ahia".

Riccardo Zanotti ha parlato del nuovo brano sui social scrivendo: “Il nuovo singolo si chiama Scooby Doo e parla di diverse ragazze che ho conosciuto durante la mia vita. E questa canzone in qualche modo vuole ricordare a tutti una cosa importante, e cioè che spesso i mostri più spaventosi non sono altro che persone normali con indosso delle maschere”.

Nel post Instagram in cui la band bergamasca annuncia l'uscita di Scooby Doo per il 13 novembre, promettendo di tornare a parlare presto dell'assolo di chitarra e delle metriche serrate che lo caratterizzano, vengono svelate anche la copertina dell'EP "Ahia" (in uscita il 4 dicembre) e la tracklist.

Il 2020 doveva essere un anno di successi per la band, ma anche per loro si sta rivelando molto duro. Per questo Zanotti e gli altri non vedono l'ora di poter tornare a suonare dal vivo queste canzoni, appena l'emergenza finirà.

