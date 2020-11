Dua Lipa racconta le discriminazioni subite: "Le donne devono sempre lavorare di più per essere prese sul serio"

Il sessismo e la discriminazione di genere sono stati un problema per Dua Lipa quando, agli esordi della sua carriera, ha dovuto lottare duramente per dimostrare il suo talento, comprendendo sulla sua pelle cosa significa essere discriminate in quanto donne.

Dua Lipa è una cantautrice britannica di origini albanesi e kosovare, una delle più amate al mondo, che non manca mai di distinguersi per le sue battaglie. L'ultima riguarda il rapporto dell'industria musicale con il sessismo. La popstar ha raccontato in un'intervista ad Attitude Magazine, di aver combattuto e non poco, per arrivare dov'è ora: "Questo è essere una donna nell'industria musicale. Particolarmente nella musica pop, un sacco di gente pensa che sei costruita e quindi c'è sempre questa pressione tra le righe o un'ansia di dimostrare costantemente chi sei alla gente, specialmente quando scrivi i tuoi testi". E continua: "Le donne devono sempre lavorare di più per essere prese sul serio".

Addirittura racconta che quando un regista di un video le consigliò di indossare una gonna, lei rispose con determinazione: "Metterò i pantaloni perché si gela", evitando di piegarsi alle richieste di un uomo con una mentalità a dir poco antiquata.

Dua Lipa ha sempre scritto le sue canzone da sola ed è diventata famosa molto presto. Nel corso della sua carriera si è aggiudicata svariati riconoscimenti musicali, tra cui due Premi Grammy nel 2019 come miglior artista esordiente e miglior registrazione dance, tre BRIT Awards, due MTV Europe Music Awards e un MTV Video Music Award.