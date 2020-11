Miley Cyrus nuda in una bara: la foto audace scattata per una giusta causa

Miley Cyrus completamente nuda in una bara gialla. Così è stata immortalata l'artista statunitense per un libro fotografico. dal titolo High Gloss di Vijat Mohindra. Nella foto, la popstar è distesa in verticale dentro la bara, con le braccia incrociate a nascondere il seno, mentre un bouquet di fiori gialli e bianchi le nasconde le parti intime. Nel viso un sorriso beffardo come a dire ai suoi fan, "Vi sto provocando". La posa molto maliziosa ha scatenato i commenti di tutti i suoi fan.

La popstar da sempre ci ha abituato a stupire, anche in questo caso. L'autore dello scatto Mohindra, ha pubblicato l'immagine nel suo profilo Instagram, per promuovere il suo libro e scrivendo nella didascalia che i proventi delle vendite andranno alla fondazione "Happy Hippie" creata proprio da Miley Cyrus, che si occupa di aiutare i giovani LGBTQ senza casa. L'ex star di Hannah Montana posa anche vestita da diavolo sulla cover del libro di cui ha scritto la prefazione. Anche in questo caso, il fotografo ha postato la foto sui social per la felicità di tutti i fan di Miley Cyrus. Altri volti famosi che compaiono nel volume sono Paris Hilton, Nicki Minaj e Gwen Stefani.