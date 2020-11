Gli Hanson finiscono sotto accusa per alcune prese di posizione poco chiare

Gli Hanson non stanno passando un bel periodo e la loro popolarità sembra in forte calo. I tre fratelli di “Mmmbop”, Isaac Taylor e Zac, infatti, sono stati duramente criticati dai fan sui social a causa di alcune loro prese di posizione poco chiare su argomenti scottanti.

La prima questione che ha scatenato la polemica è legata al movimento di protesta Black Lives Matter: quando negli Stati Uniti è scoppiata la rivolta, i tre fratelli se ne sono rimasti in silenzio e, a differenza di tanti altri artisti che hanno espresso il loro sostegno ai manifestanti anche online, loro, invece, in quel periodo pubblicavano post su argomenti meno scomodi, come il lancio del razzo SpaceX. Solo quando i fan hanno chiesto ai tre musicisti di esprimere una presa di posizione netta, sul loro profilo Instagram è comparso questo messaggio: “Crediamo che ogni forma di razzismo sia un’ingiustizia e l’ingiustizia risiede ovunque ci sia una minaccia alla giustizia. Senza alcun dubbio crediamo che le vite dei neri contino”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da HANSON (@hanson) in data: 8 Giu 2020 alle ore 4:04 PDT

Questo post forse è servito a placare le polemiche sul Black Lives Matter ma purtroppo i guai per gli Hanson non sono finiti qui. Alcuni fan, infatti, hanno individuato un profilo sospetto su Pinterest dove sono stati pubblicati tantissimi meme razzisti, sessisti, omofobi e a favore delle armi. Il profilo in questione poi è stato cancellato ma secondo molte persone apparteneva a Zac Hanson. Alla fine il batterista si è giustificato dicendo che era uno scherzo e scusandosi: “La pagina di Pinterest ha fornito una visione distorta delle questioni relative al razzismo e alla giustizia sociale – ha scritto in un post su Instagram - Visioni che non riflettono le mie convinzioni personali. Mi scuso per il dolore causato dalle mie azioni”.

Solo pochi giorni fa, invece, è stato il fratello maggiore, Isaac, a finire al centro della bufera per alcune dichiarazioni contro la gestione della pandemia del Governo americano: “Ci stiamo avvicinando rapidamente al Natale e anche questo sarà annullato (dai nostri governi), proprio come è successo per Pasqua e per il Ringraziamento. Io per primo non mi adeguerò. Temo Dio più di quanto tema la morte e molto più del mio governo!”. Dopo aver scatenato la rabbia dei fan per queste sue parole, il musicista alla fine ha provato a correre ai ripari con una dichiarazione su Vice: “Ciò che ho condiviso è stato guidato da una reazione emotiva e da un’esperienza personale recente – ha detto - Mi dispiace per il dolore e la preoccupazione che i miei post hanno causato. Non credo che ci sia un gruppo che cospira contro il Natale, spero solo che venga dato valore ad entrambe le questioni, di sicurezza e di fede”.

I fan degli Hanson, insomma, sono rimasti davvero molto delusi dai loro beniamini, ma nonostante questo continuano a sperare che non commettano più simili errori.