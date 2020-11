Elodie, ecco il video di “Volo via”, il brano per il film “Over the Moon”

Il nuovo singolo di Elodie si intitola “Volo via” e fa parte della colonna sonora del film d’animazione “Over the Moon – Il fantastico mondo di Lunaria”. La cantante ha appena pubblicato il video della canzone che è stato girato al Quartaccio, il quartiere della periferia di Roma dove l’artista è nata e cresciuta.

I protagonisti della clip sono alcuni bambini: “In una notte magica, insieme a degli aiutanti speciali, ho portato la Luna al Quartaccio, il quartiere in cui sono cresciuta: per ricordare a tutti che qualunque cosa è reale, se possiamo immaginarla”. Con queste parole la cantante ha spiegato il suo intento con questo video, nel quale ha voluto raccontare anche il suo quartiere di origine.

Il film “Over the Moon”, invece, racconta la storia di una ragazza di nome Fei Fei, la quale costruisce un razzo e lo fa volare per incontrare la dea della luna, Chang’e. Si tratta, insomma, di una favola moderna per la quale la canzone di Elodie è una perfetta colonna sonora.