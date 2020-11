Billie Eilish, quello di “Bad Guy” è il suo video più visto su YouTube

Il successo di Billie Eilish è inarrestabile. La giovane artista è sempre più amata e lo dimostra anche il fatto che i suoi video su YouTube stanno letteralmente spopolando. Quello della sua canzone più nota, “Bad Guy”, ha superato un miliardo di visualizzazioni ed è diventato il più visto del suo repertorio.

Questo brano è stato pubblicato il 29 marzo del 2019 come quinto singolo estratto da “When We Fall Asleep, Where Do We Go?”, l’album d’esordio della giovane artista i cui brani sono stati composti tutti insieme al fratello Finneas.

Il ritornello di “Bad Guy” è ispirato al videogioco “Plants vs Zombies” e alla sigla di “Wizards of Waverly Place” (I maghi di Waverly), una serie tv la cui protagonista era interpretata da Selena Gomez.

Oggi Billie Eilish torna in scena con il suo nuovo inedito intitolato “Therefore I Am”, un pezzo che di sicuro è destinato a ottenere un grande successo come i precedenti. “Sono così emozionata per questa canzone”, ha confessato la cantante in un post su Instagram. Di certo anche i suoi fan non stanno nella pelle per la voglia di ascoltare il pezzo.