Primo ciak per il film di Benji e Bella Thorne, l’annuncio del cantante sui social

Come è stato annunciato di recente, Benjamin Mascolo del duo Benji & Fede reciterà insieme alla sua fidanzata, l’attrice americana Bella Thorne. Le riprese sono già iniziate: si tratta di un teen movie, si intitola “Time Is Up” e sarà diretto da Elisa Amoruso, regista diventata famosa per aver diretto il documentario di Chiara Ferragni.

Benji e Bella interpreteranno i due protagonisti, due adolescenti di nome Roy e Vivien. Il cantante si sta impegnando molto per dare il massimo sul set, come ha raccontato lui stesso in un post su Instagram: “Entro nel mondo del cinema a cuore aperto, pronto a mettermi in gioco e imparare tanto da questa prima esperienza come attore protagonista di un film internazionale – ha scritto - Ho passato gli ultimi mesi tra lezioni di recitazione e preparazione atletica per il ruolo, con il supporto di un team di persone incredibili. Vi prometto che cercherò di tenervi aggiornati man mano che procedo in questa nuova avventura. Grazie per tutto l’amore che mi state dando, con affetto il vostro... Roy”.

In seguito Benji ha condiviso anche alcune foto del set, raccontando come procedono i lavori: “La mia acting coach disse: “Per diventare un bravo attore devi avere il coraggio di essere vulnerabile”. E così ieri è iniziata questa avventura, con la volontà di mettermi in gioco e dare tutto fino all’ultimo ciak – ha scritto - Fare un film comporta tanto lavoro, lunghe settimane di riprese oltre che mesi di attesa prima dell’uscita. Felice di aver fatto il primo passo! E grazie a voi per credere sempre in queste mie follie”.

Il 17 febbraio scorso Benji e Fede hanno annunciato la loro separazione; il loro ultimo concerto insieme era previsto il 3 maggio all’Arena di Verona ma è stato rimandato a causa della pandemia. Al momento, comunque, Benji sembra aver messo da parte temporaneamente la musica per concentrarsi solo sul cinema e su questa nuova avventura accanto alla sua Bella.