Sinead O’Connor annuncia: “Intraprenderò un percorso di riabilitazione di un anno”

Da diverso tempo, com’è noto, Sinead O’Connor non sta bene. La stessa artista non ne ha mai fatto mistero e, anzi, sui social racconta spesso ai suoi fan i suoi stati d’animo e non solo. Qualche settimana fa si è rivolta a loro chiedendo aiuto per ricevere cibo e beni di prima necessità presso il suo domicilio, visto che l’agorafobia la bloccava in casa.

Oggi la cantante è tornata a rivolgersi ai fan per fare un annuncio: rimanderà tutti i suoi show in programma per ricoverarsi. “Un messaggio per coloro che hanno acquistato i biglietti per gli show in programma il prossimo anno – ha scritto - quegli spettacoli sono posticipati al 2022 in modo che io possa intraprendere un programma di trattamento per traumi e dipendenze della durata di un anno perché ho avuto sei anni molto traumatici e quest’anno è stato la fine, ma ora inizia il recupero”.

Message for folks who have tickets for next year's shows: those shows are being postponed until 2022 so that I may go into a one year trauma and addiction treatment program because I had a very traumatic six years and this year was the end of it but now recovery starts. — Sinead O'Connor (AKA Shuhada Sadaqat) (@MagdaDavitt77) November 10, 2020

In altri tweet Sinead ha spiegato le ragioni che l’hanno spinta a questa decisione: “Quest’anno ho perso una persona cara – ha rivelato - Questo lutto mi ha colpito così gravemente che sono diventata dipendente da una droga diversa dall’erba. Sono dipendente dall’erba da 34 anni – ha proseguito - Sono cresciuta con molti traumi e abusi poi sono entrata direttamente nel mondo della musica e non ho mai imparato davvero come si conduca una vita normale. Non ho mai avuto il tempo necessario per guarire. Non ero pronta neanche per farlo”.

La bella notizia, però, è che adesso Sinead è davvero determinata a guardare avanti e a impegnarsi per guarire con questo percorso di rehab che inizierà la prossima settimana. I fan le hanno espresso la loro vicinanza in questo momento difficile; in seguito, l’artista ha precisato che i concerti che verranno rimandati sono quelli all’estero: quelli in programma nel suo Paese, l’Irlanda, invece, si terranno, pandemia permettendo. Lei seguirà il percorso di riabilitazione nella sua terra d’origine e non potrà lasciarla fino a che non lo avrà completato. A giugno del 2021, inoltre, uscirà anche la sua autobiografia dove probabilmente Sinead racconterà tutto ciò che ha vissuto. La speranza è quella che guarisca il prima possibile e torni presto sul palco.