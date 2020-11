Pino Daniele, “Nero a metà” verrà ripubblicato in un’edizione speciale per i 40 anni

Quest’anno “Nero a metà” compie 40 anni: stiamo parlando dell’iconico album di Pino Daniele pubblicato nel 1980, quello che contiene brani storici e amatissimi ancora oggi come “Quanno chiove” o “A me me piace o’ blues”.

Per festeggiare questa ricorrenza e per omaggiare il grande musicista scomparso nel 2015, verrà pubblicata una nuova edizione del disco: la versione in doppio vinile e il box con due CD conterranno tutte le tracce della versione originale di “Nero a metà” più cinque brani registrati dal vivo durante un concerto del 1980 al Teatro Massimo di Pescara e mai pubblicati prima.

La ristampa uscirà il 27 novembre; questo album all’epoca ottenne un successo enorme, vendendo oltre 300mila copie. Conquistò il pubblico perché il cantautore riuscì a mescolare blues, jazz, rock e canzone napoletana in maniera magistrale. In anni più recenti, dopo l’inizio delle rilevazioni nel 2009, questo lavoro ha ottenuto anche il disco d’oro FIMI. Con questa riedizione, insomma, i fan potranno celebrare ancora una volta l’immenso artista che è stato Pino Daniele.