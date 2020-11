Ricordate "T'appartengo"? L'album di Ambra Angiolini compie 26 anni

L'11 novembre 1994 l'etichetta discografica RTI pubblicava il primo album di Ambra Angiolini dal titolo "T'appartengo".

Forse non tutti sanno che l'album conquistò il sesto posto nella classifica degli album più venduti in Italia, ottenendo ben 3 dischi di platino. In seguito, visto il grande successo, fu pubblicato anche in lingua castigliana con il titolo: "Te Pertenezco".

Da allora sono trascorsi già 26 anni: la giovanissima star di "Non è la Rai" intanto è diventata un'attrice. Ma chi ha vissuto quegli anni, probabilmente ricorda ancora le parole dell'omonimo brano e il suo ritornello: "T'appartengo ed io ci tengo e se prometto poi mantengo. M'appartieni e se ci tieni, tu prometti e poi mantieni. Prometto, prometti".

"T'appartengo" fu presentato in anteprima (due mesi prima dell'uscita dell'album) nel corso del programma Mediaset da un'emozionatissima Ambra che cantava per la prima volta un brano scritto proprio per lei.