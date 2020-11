Fedez e colleghi lanciano il Fondo per i lavoratori dello spettacolo colpiti dalla crisi

Si è parlato tanto delle difficoltà affrontate dai lavoratori del mondo della Musica e dello Spettacolo, duramente colpiti dall'emergenza sanitaria in corso. E oggi, dall'unione di artisti, brand e aziende dello showbiz, nasce "Scena Unita", un Fondo pensato esattamente per loro che sarà gestito da Cesvi, in collaborazione con La Musica Che Gira e Music Innovation Hub.

Presentando l'iniziativa, Fedez ha tenuto a specificare: «Non raccontatela come una mia iniziativa perché la cosa importante è proprio che questa è un'iniziativa di gruppo, corale, a cui hanno aderito già circa 70 artisti e tantissimi brand».

Da Prime Video a Banca Intesa, da Fremantle ad Endemol, e artisti e personaggi del mondo della tv e dello spettacolo come Fedez, Gianna Nannini, Carlo Verdone, Gianni Morandi, Achille Lauro, Calcutta, Maria De Filippi, Amadeus, Sabrina Ferilli, Chiara Ferragni e tantissimi altri.

«Dire che tutti quelli a cui l'abbiamo proposto hanno aderito sarebbe dire una cosa non vera ma siamo veramente in tanti», ha detto Fedez, sottolineando che la conferenza di presentazione serve a cercare di coinvolgere più artisti e più aziende.

L'obiettivo dell'iniziativa è quello di "assistere i lavoratori in difficoltà e investire parte dei fondi per far ripartire settore", ma anche contrastare questo clima sempre più divisivo e aprire un tavolo per mappare i lavoratori dello spettacolo.

In sole due settimane l'iniziativa ha già raccolto 2 milioni di euro. "Questa non è elemosina o carità ma un atto dovuto", ha ribadito Fedez.

Per le maestranze del mondo spettacolo, colpite dalla crisi #Covid19 nasce oggi #SCENAUNITA: il fondo di solidarietà creato da un gruppo di artisti e personalità dello spettacolo, @lamusicachegira, @mih_spa e Cesvi x aiutare il settore. Scopri di più: https://t.co/95MGYSoIb0 pic.twitter.com/tmdmDJP3Rd — Cesvi NGO (@Cesvi_NGO) November 13, 2020

