Iva Zanicchi è ancora in ospedale per il Covid: ha di nuovo la febbre e i sintomi della polmonite

Iva Zanicchi sta ancora male: nei giorni scorsi la nota cantante ha annunciato sui social di aver contratto il Covid ma di non avere sintomi. Stava a casa in quarantena ma poi, pochi giorni dopo, i sintomi sono comparsi e così è stata ricoverata.

Dopo diversi giorni di degenza avrebbe dovuto lasciare l’ospedale ma purtroppo non è stato possibile. In un nuovo post sui social, Iva Zanicchi ha informato i fan che le sue condizioni non sono migliorate: la febbre è tornata e ci sono anche tutti i sintomi della polmonite bilaterale. Nel video pubblicato su Instagram l'artista appare provata e quasi si commuove.

“Sono ancora qui all'ospedale ma sto bene, mi è tornata la febbre, pensavo di tornare a casa ma ancora no. Però volevo ringraziare tutti perché non ho mai ricevuto una dimostrazione così grande di affetto – ha detto la cantante - Ho ancora la febbre e non mi lasciano andare. Una dimostrazione così grande di affetto non l'ho mai ricevuta, vi ringrazio tantissimo. Sono un po' delusa – ha proseguito - non riesco a credere di avere la polmonite ancora. Tra due giorni vi rimando un messaggino, perché voglio farvi vedere tutto lo staff ospedaliero”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Iva Zanicchi (@ivazanicchireal)

Dopo aver ringraziato i fan per il sostegno e il personale medico dell’ospedale di Vimercate dove si trova, Iva Zanicchi ha poi voluto lanciare un messaggio a tutti: “Riflettiamo e fate attenzione, proteggetevi. Mi raccomando – ha detto - non intasate gli ospedali, se non è necessario”. Infine, l’artista ha voluto sottolineare il grande impegno del personale medico e sanitario, un motivo in più per fare attenzione a non ammalarsi e a non sottovalutare il Coronavirus: “Queste persone fanno dei sacrifici inenarrabili – ha raccontato Iva - stanno per otto ore di fila tutti bardati per non essere contagiati e contagiare, senza poter fare neanche pipì”. La speranza è che questa testimonianza serva a far riflettere anche i più scettici a proposito della pandemia.