Quentin40, fuori oggi il nuovo singolo “Dare gas (veloce)”

Oggi, 13 novembre, è stato pubblicato “Dare gas (veloce)”, il nuovo singolo del rapper romano Quentin40, autore del grande successo “Thoiry” e conosciuto per il suo stile unico che ha fatto scuola, anche grazie alla particolarità delle parole tronche nelle sue strofe.

Con questo nuovo brano Quentin40, al secolo Vittorio Crisafulli, dimostra di essere maturato molto a livello artistico e rivela una nuova sensibilità. Questo è solo il primo passo di un nuovo progetto, avviato dopo la firma con Island Records.

“Dopo non essere riuscito ad ottenere risultati per molto tempo, ho cominciato a pensare che l'unico modo per tirare fuori qualcosa in più fosse affidarmi al mio cuore, a quello che sento davvero – ha dichiarato in un comunicato stampa - seguire ciò che smuove le mie emozioni quando mi rapporto alla musica. È difficile trovare le parole per spiegare quello che la vita non mi ha dato, parole dettate da odio e rancori. Ho cominciato a sentire sempre di più dentro di me, che non avrebbe portato a nulla”.

Classe 1995, Vittorio è nato ad Acilia, una borgata della periferia capitolina, dove l’ambiente hip hop è sempre stato fervido ed è proprio in questo contesto che il giovane artista è cresciuto. Il suo percorso musicale è iniziato ufficialmente a 20 anni, insieme al produttore Ruben Manupelli, noto come Dr Cream, componente del gruppo RapCore e collaboratore di altri grandi artisti della scena hip hop italiano. Sono stati i singoli “Thoiry”, “Bomber ve” e "Luna piè”, pubblicati con Mitraglia Rec, a farlo emergere nel panorama rap del nostro Paese, dove ha conquistato il suo spazio e ora è molto apprezzato.

Il primo album della sua carriera, “40”, è uscito nel marzo del 2019 con Fabri Fibra come unico ospite; in seguito, Quentin ha collaborato anche con Myss Keta in “100 Rose per te” e con Night Skinny per l’album “Mattoni”. Con questo nuovo singolo, Quentin40 torna dunque a far parlare di sé, anche grazie al video pubblicato oggi che lo vede come protagonista.