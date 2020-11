The Weeknd si esibirà al super Bowl 2021

I rumors lo davano quasi per certo, ma ora è giunta l’attesa conferma: "The Weeknd" si esibirà all'halftime show del Super Bowl 2021. L’evento dell’anno negli Stati Uniti, che tiene incollati allo schermo milioni di americani, si terrà al James Stadium di Tampa Bay, in Florida, domenica 7 febbraio 2021.

"Siamo tutti cresciuti guardando i più grandi del mondo esibirsi per il Super Bowl e essere al loro posto rappresenta un sogno - fa sapere l'artista canadese tramite un comunicato ufficiale - Sono onorato e super elettrizzato di potermi esibire su questo celeberrimo palco quest’anno”.

L’ultima esibizione in occasione dell'halftime show del Super Bowl del 2020, è stata quella di due grandi star latino-americane del calibro di Shakira e Jennifer Lopez, che l'anno scorso hanno riscosso un enorme successo, regalando al pubblico una strepitosa performance.

(Credits: Twitter/theweeknd)