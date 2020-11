Ligabue torna a duettare con Elisa in "Volente o Nolente" (registrato 15 anni fa)

Venerdì prossimo (20 novembre) uscirà "Volente o Nolente", il nuovo brano di Luciano Ligabue ed Elisa registrato quasi 15 anni fa e rimasto "nel cassetto".

Lo stesso Liga ha raccontato che 15 anni fa contattò Elisa per proporle di interpretare un brano: nasceva così "Gli ostacoli del cuore". In quella stessa occasione registrarono anche un altro brano, mai pubblicato, ma del quale Ligabue riuscì a conservare la traccia vocale.

"Ci sono delle cose che mi piacciono tantissimo. Ho fatto i salti mortali per poterla tenere": ha affermato Luciano. Ora, completamente riarrangiata, quella canzona entra a far parte del disco di inediti "7" (che contiene 7 brani e spunti ritrovati e riscritti) e della raccolta "77+7" (che uscirà il 4 dicembre), una raccolta dei 77 singoli che hanno segnato la storia di Liga, realizzata per celebrare 30 anni di carriera.

E' la prima volta che il rocker inserisce una collaborazione in un suo disco di inediti. L'album, oltre a "Volente o Nolente", contiene altre 6 tracce: “Mi ci pulisco il cuore”, “Si dice che”, “Un minuto fa”, “Essere umano”, “Oggi ha perso le chiavi di casa”.

