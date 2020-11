Billie Eilish ora ha un profilo su TikTok: ecco i suoi primi video

Billie Eilish è appena sbarcata su TikTok con un nuovissimo profilo (@billieeilish) che risulta già verificato e, a quanto pare, si sta divertendo molto ad esplorare e testare gli effetti e le funzioni del social network.

Il primo video è stato postato appena 5 giorni fa e mostra la 18enne impegnata a testare l'effetto Time Warp Scan, uno dei più popolari del momento, che permette di deformare il volto in modo piuttosto bizzarro. Il video si chiude con la Eilish che ride a crepapelle davanti al risultato della sua trasformazione.

Il secondo video postato sul profilo è ancora più esilarante. La cantante racconta che all'età di 15 anni riusciva ad infilarsi la paletta dell'ukulele in bocca. E, a quando pare, ci ha riprovato: il risultato è tutto da ridere.

Video divertenti a parte, Billie Eilish non si ferma dal punto di vista professionale. Lo scorso 12 novembre la cantante statunitense ha pubblicato il suo ultimo singolo intitolato "Therefore I Am".

(Credits photo: Getty)