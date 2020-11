Diodato, ecco il nuovo singolo “Fino a farci scomparire”

Diodato continua a collezionare successi: dopo la vittoria di Sanremo, la sua popolarità ha continuato a crescere e agli ultimi MTV Europe Music Awards non a caso ha vinto il premio come Best Italian Act. Ma l’artista non ha intenzione di fermarsi qui e intende proseguire con un’altra canzone tratta dal suo album “Che vita meravigliosa”.

Il nuovo singolo si intitola “Fino a farci scomparire” e arriverà nelle radio a partire dal 20 novembre. Si tratta di un brano molto intimo e delicato, nel quale il cantautore di origine pugliese parla della fine di una relazione: Diodato canta di un “noi” che non esiste più nella realtà, ma che continuerà comunque a sopravvivere con la cura del tempo, grazie alla quale sarà possibile dimenticare le incomprensioni e ricordare solo le cose belle. In sostanza, l’artista ha cercato di raccontare cosa si prova quando bisogna accettare la fine di una relazione e ricominciare, nonostante il dolore.

Al momento non si sa ancora se il singolo verrà accompagnato da un video, ma intanto online è già presente l’audio del brano.