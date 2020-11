Iva Zanicchi è guarita dal Covid e torna a casa: “Ringrazio i medici, non sono solo eroi, sono dei professionisti”

Nei giorni scorsi Iva Zanicchi ha fatto preoccupare tutti i suoi fan: la cantante ha annunciato sui social di aver contratto il Coronavirus e di stare per questo in isolamento domiciliare. In seguito, però, i sintomi accusati dall’artista sono peggiorati e così è stata ricoverata all’ospedale di Vimercate. La degenza è durata diversi giorni perché la febbre non scendeva e Iva ha avuto anche problemi respiratori a causa della polmonite che si era ormai sviluppata.

Adesso, però, è finalmente guarita e oggi è stata dimessa dalla struttura sanitaria. Ancora una volta, è stata la stessa cantante ad annunciarlo sui social, con un post tramite il quale ha voluto anche ringraziare i medici che l’hanno curata.

“Vado a casa – ha scritto - volevo ringraziare loro (medici e infermieri, ndr), perché non sono solo eroi, sono professionisti, fanno dei grandi sacrifici e non si fermano mai! Vi auguro ogni bene! E grazie anche a tutti voi per i bellissimi messaggi che ho ricevuto in questi giorni. Fate attenzione, un bacio”. Iva ha pubblicato una foto che la ritrae insieme ai dottori e agli infermieri che si sono presi cura di lei in questi giorni. Tra i commenti, i fan le hanno fatto i migliori auguri esprimendole tutto il loro affetto.