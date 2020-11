Alicia Keys pubblica una sua foto da ragazzina: era già trendy e bella come oggi

Una ragazzina acqua e sapone con addosso un giubbotto di jeans oversize, i capelli legati e gli orecchini a cerchio, mentre, sdraiata sul letto, parla al telefono: questa è l’immagine dell’infanzia che Alicia Keys ha voluto condividere sui social con i suoi fan.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Alicia Keys (@aliciakeys)

La cantante, come tanti altri artisti, ha deciso di mostrare al pubblico com’era da ragazzina e questa è ormai una tendenza tra gli artisti sui social. Nella didascalia dell’immagine Alicia ha scritto ironicamente: “Pronto, posso parlare con Michael?”. La cantante si riferisce probabilmente alla sua somiglianza con Michael Jackson quando era bambino.

Oltre a questo, nell’immagine si nota già la grande bellezza di Alicia, oltre al suo stile casual e trendy, già allora. Anche da ragazzina, infatti, la cantante indossava degli orecchini a cerchio, tipologia che è la sua preferita ancora oggi: nel suo look non mancano mai, in vari colori e dimensioni, ma li indossa sempre, al punto che ormai sono un suo tratto distintivo.

Già da piccola, insomma, Alicia Keys aveva carattere e grinta, gli stessi che l’hanno portata dov’è ora, ossia tra le star della musica più amate del momento.