Random, doppio disco di platino per “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”

Con “Sono un bravo ragazzo un po’ fuori di testa”, Random ha raggiunto il grande successo e ha conquistato il pubblico: il brano, incluso nell’EP “Montagne russe”, ha appena ricevuto la certificazione di doppio disco di platino.

La hit ha registrato davvero numeri da capogiro: oltre 40 milioni di ascolti, è stata selezionata per oltre 200mila playlist sulle varie piattaforme, mentre il video ha superato 11 milioni di visualizzazioni.

A soli 19 anni, il successo di Random, al secolo Emanuele Caso, insomma, è davvero inarrestabile. Nato a Massa di Somma (Napoli), il giovane si è poi trasferito in Emilia Romagna, a Riccione, dove è cresciuto e si è avvicinato alla musica, in particolare al rap, il genere per il quale è diventato noto. Già nel 2019, in realtà, ha ottenuto il doppio disco di platino con il singolo "Chiasso".

Intanto, solo poche settimane fa è uscito “Ritornerai 2”, il nuovo brano che, con grande malinconia, racconta la fine di una storia d’amore. Il video di questa canzone è stato girato in Turchia, più precisamente in Cappadocia.