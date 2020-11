Frankie hi-nrg mc, fuori il nuovo singolo “Nuvole”

Dopo il brano estivo intitolato “Estate 2020”, per la gioia di tutti i fan Frankie hi-nrg mc torna in scena a sorpresa con un nuovo brano, intitolato “Nuvole”, appena pubblicato. Dopo un lungo periodo di silenzio, il famoso rapper ha deciso di tornare in grande stile, avvalendosi della collaborazione di artisti come Saturnino al basso e DJ Stile.

La canzone è stata prodotta da Leonardo Beccafichi e mixata da Pino Pischetola ed è uscita subito con il video ufficiale, realizzato direttamente dal rapper insieme a Gaetano Morbioli, uno dei più famosi registi musicali italiani.

“Nuvole” parla del periodo storico che stiamo vivendo, analizzato con la lucidità e la consapevolezza di Frankie hi-nrg mc. Secondo il rapper di “Quelli che benpensano”, in questo momento “fuori splende il buio” e dentro vediamo “solo nuvole”: con queste parole, l’autore vuole sottolineare le difficoltà che tutti noi stiamo affrontando nella nostra vita a causa della pandemia.

Il celebre rapper ha pubblicato due nuovi brani a distanza di pochi mesi e ora sono in tanti a sperare che la sua intenzione sia quella di realizzare un nuovo album, considerando anche che il suo ultimo lavoro, “Esseri umani”, risale al 2014. Al momento non ci sono, però, notizie ufficiali in merito.