Emma Marrone difende Blue Phelix dal commento di un omofobo

In questo periodo Emma Marrone sta partecipando al noto programma X-Factor in qualità di giudice. Tra i concorrenti c’è anche Blue Phelix, un giovane artista di talento che può vantare già un ampio seguito sui social. Nel suo ultimo post su Instagram, il cantante ha pubblicato una foto che lo ritrae insieme a suo fratello quando erano bambini. A lui ha dedicato delle parole bellissime: “Baby Blue e il suo bro: oggi condivido questa vecchia foto con il mio fratellone perché il nostro è un legame speciale, a volte conflittuale, ma molto forte. Anche se in questo momento siamo distanti, la mia forza è anche la sua”.

Il suo messaggio ha intenerito i fan che hanno lasciato tanti commenti affettuosi. Purtroppo, però, non è mancato neanche un commento omofobo di un hater: “Ah ma tutti e due fr**i?”. Queste tristi parole hanno subito attirato l’attenzione di Emma che è intervenuta per difendere Blue Phelix e rispondere per le rime all’utente in questione: “Invece – ha scritto – a casa tua oltre a te ci sono altri cogl***i?”.

Emma si batte da sempre contro l’omofobia e per difendere i diritti delle persone LGBTQ+ e quindi non poteva non intervenire di fronte a quel commento carico d’odio. Per chi ancora non lo conoscesse, Blue Phelix è il nome d’arte di Francesco Franco, uno studente di 22 anni di Livorno che vive a Londra. La sua passione è la musica: suona il pianoforte e la chitarra, è molto attivo su Tik Tok e ha già conquistato sia il pubblico che i giudici di X-Factor. Di sé sta dando un’immagine molto gender fluid ed è per questo che è diventato il bersaglio degli omofobi. Ma lui non si lascia influenzare dai commenti negativi, anche perché adesso sa che può contare sul sostegno di Emma.