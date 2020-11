Bobby Brown ha perso un altro figlio

Non c’è pace per Bobby Brown, ex di Whitney Houston: il noto rapper, infatti, dopo aver perso Bobbi Kristina, adesso ha perso un altro figlio, Bobby Jr.

Il 28enne è stato trovato morto mercoledì 18 novembre, nella sua casa di Encino, un quartiere di Los Angeles; la polizia sta indagando, ma al momento non sono emersi indizi che possano far pensare a una morte violenta.

Bobby Brown ha avuto in totale sette figli da relazioni diverse; Bobby Jr era uno dei due figli avuti da Kim Ward: quando lei scoprì di essere incinta di lui, nel 1992, il compagno aveva già iniziato la sua relazione con Whitney Houston.

Sulla famiglia di Bobby Brown, insomma, sembra esserci davvero una maledizione: questa tragedia, infatti, ricorda molto quella della già citata Bobbi Kristina, la figlia che il rapper ha avuto con Whitney Houston e che è stata trovata priva di sensi nella vasca da bagno nel 2015. È morta dopo sei mesi di coma, a soli 22 anni. La sua morte ha ricordato a tutti quella della mamma, avvenuta nel 2012 in circostanze molto simili, nel bagno dell’Hotel Beverly Hilton a Beverly Hills.