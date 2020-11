Sanremo 2021: possibile rinvio a causa del Covid?

Il Festival di Sanremo è a rischio? Si farà o no? Alcune indiscrezioni sulla kermesse canora più famosa d'Italia dicono che probabilmente sarà rinviato per colpa della pandemia che stiamo vivendo. Una cosa è certa, in una recente conferenza stampa è stato confermato il nome di Amadeus alla conduzione e di Fiorello al suo fianco.

Ecco le parole di Coletta: "Sanremo sarà di nuovo affidato al direttore artistico Amadeus, persona misurata, garbata, ma anche grande intrattenitore, che ha fatto un gran lavoro di selezione delle canzoni. Insieme a lui ci sarà il grande Fiorello. Sarà un Sanremo che riaprirà la nostra normalità: viva Sanremo".

Il Festival quest'anno si terrà dal 2 marzo al 6 marzo. In genere è sempre febbraio, ma a causa del Covid la produzione ha deciso di posticipare il tutto di un mese. Ma forse non è abbastanza. Sembrerebbe, infatti, che il Comune di Sanremo abbia chiesto uno slittamento maggiore (forse fine aprile): sarebbe impossibile far partire tutta la macchina del Festival con i negozi chiusi e il coprifuoco.

L'ipotesi risulta abbastanza veritiera, ma nella giornata di ieri il sindaco della città avrebbe smentito tutto quanto, ribadendo che ad oggi la kermesse è in programma per gli inizi di marzo.