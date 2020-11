Cinisello Balsamo dedica una piazza a Sfera Ebbasta

Da oggi Cinisello Balsamo ha una piazza dedicata a Sfera Ebbasta. Il Comune dell’hinterland milanese ha omaggiato il noto rapper cinisellese, al secolo Gionata Boschetti, per celebrare l’uscita del suo nuovo album, dal titolo “Famoso”, in uscita proprio venerdì 20 novembre. La targa è stata posata dal primo cittadino, Giacomo Ghilardi, e resterà esposta per tre mesi con l’obiettivo di incoraggiare altri giovani artisti.

Il sindaco ha così presentato l’iniziativa: «Abbiamo condiviso questo progetto originale quale riconoscimento per un artista che, indipendentemente dai gusti musicali di ciascuno di noi, ha indiscutibilmente raggiunto una serie di traguardi importanti ed è diventato famoso in tutto il mondo partendo proprio dalla valorizzazione delle sue origini. Traguardi che, uniti ad un impegno civico e sociale verso i giovani e la nostra città, non potevamo non riconoscere e premiare, proprio noi di Cinisello Balsamo - la nostra Ciny -, noi che con la “C con la mano è da dove veniamo. Quello che Sfera dice ai giovani è che con la costanza, la passione e l'impegno, il rispetto per le persone e per il bene comune, si possono realizzare i propri sogni senza rinnegare chi sei. Ci fa piacere che Cinisello Balsamo ancora una volta si riaffermi una città di riferimento per i giovani e la musica», ha concluso Ghilardi.

L’installazione della targa, posta lungo via Frova davanti al Centro Culturale Pertini nello spazio adiacente Villa Ghirlanda, si inserisce nell’ambito di una più larga iniziativa promossa dal Comune a favore dei giovani.

L’evento si è svolto in assenza di pubblico per ottemperare alle norme previste dall’emergenza sanitaria da Covid-19. Per promuovere l’uscita del nuovo disco, però, Sfera Ebbasta ha creato un evento che permetterà ai suoi concittadini e a tutti i suoi fan di seguirlo e ascoltarlo virtualmente. Si tratta di una Call to Action sul proprio profilo Instagram attraverso un post e una storia con la geolocalizzazione in Piazza Gionata Boschetti.

E sempre sul noto social network l’artista ha espresso la sua felicità per il riconoscimento del paese in cui ha mosso i primi passi: “Per me è un onore avere una piazza dedicata nel posto che mi ha cresciuto. Sono felice di aver portato in alto il quartiere da cui vengo. Spero di continuare a influenzare positivamente tutti i ragazzi di Ciny e di essere per loro un punto di riferimento”.

(Credits photo: Instagram/sferaebbasta e djshablo)