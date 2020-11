Sfera Ebbasta: ecco le date per il tour 2021

Novità per i fan di Sfera Ebbasta. Il cantante, infatti, ha annunciato le date del tour 2021 che lo vedrà impegnato nei palazzetti lungo tutto lo stivale. La notizia arriva in concomitanza con l'uscita dell'ultimo album "Famoso".

I biglietti saranno disponibili a partire dal 23 novembre prossimo. Ecco qui le date:

11/09 - Rimini - Rds Stadium

13/09 - Milano - Mediolanum Forum (Già Annunciata)

14/09 – Milano - Mediolanum Forum (Già Annunciata)

20/09 - Bologna - Unipol Arena

21/09 - Torino - Pala Alpitour

24/09 - Firenze Mandela - Forum

28/ 09 - Roma - Palazzo Dello Sport

2/10 – Eboli – Palasele

Nel frattempo, l'artista è tornato nella sua Cinisello Balsamo, dove il Comune ha dedicato a lui una Piazza. Ecco quali sono state le sue parole per questo importante riconoscimento da parte della sua gente: "È un onore avere una piazza dedicata nel posto che mi ha cresciuto. Sono felice di aver portato in alto il quartiere da cui vengo. Spero di continuare a influenzare positivamente tutti i ragazzi di Ciny e di continuare ad essere un punto di riferimento per loro".