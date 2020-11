I Boomdabash celebrano con un "Best Of" i 15 anni di carriera

D’origine salentina, i Boomdabash si formano negli anni 2000 sondando la reggae music con differenti contaminazioni. Dopo 15 anni di onorata carriera la band annuncia sui social l'arrivo di "Don't worry (Best Of 2005-2020)", la raccolta Best Of in uscita venerdì 11 Dicembre. La collezione di successi e due brani inediti sarà disponibile anche in digitale. Nei social la band ha postato la tracklist dell'album che puoi vedere qui.

Un post condiviso da BoomDaBash Official (@boomdabash_official)

All'interno 22 brani fra cui le più grandi hit come "Mambo salentino", "karaoke", "Per un milione", "Il solito italiano", "Barracuda", "Non ti dico no", a cui si aggiungono tre inediti tra cui il singolo apripista che titola l'intero progetto "Don't worry", "Marco e Sara" e "Nun tenimme paura" feat Franco Ricciardi. Non trascurabili i due brani come "Danger" e "She's mine", i primi ad aprire la carriera della band e incisi per la prima volta in assoluto su un supporto fisico.

Così commentano l'uscita: "Se ci guardiamo alle spalle rifaremmo tutto quello che abbiamo fatto fino qui, sono stati 15 anni intensi, pieni di gioia e di molti sacrifici. La musica ci ha dato la forza di superare molte difficoltà e per questo non l'abbiamo mai abbandonata. Don't worry - il best of è molto più di una raccolta di successi e brani inediti, è la fotografia del nostro modo di vivere e concepire la musica, è l'essenza dei nostri primi 15 anni insieme".

Nel 2020 c'è stata la consacrazione con il grande successo di "Karaoke", cantata con Alessandra Amoroso. Boomdabash con il nuovo singolo "Don' t worry" lanciano un'altra hit molto ballabile e ricca di energia, con un messaggio positivo e di speranza.