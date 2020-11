"Ritorno al Futuro" celebra il 35° anniversario con un nuovo LP

Per molti ha rappresentato una tappa inevitabile nel percorso di crescita. Non c’è dubbio, infatti, che “Ritorno al futuro” abbia segnato un’intera generazione e non solo.

Uscito nelle sale nel 1985 e diretto da Robert Zemeckis, il film che vede protagonisti Michael J. Fox e Christopher Lloyd, mixando sapientemente generi diversi come avventura e fantascienza, è diventato una pietra miliare nella cinematografia del ventesimo secolo, considerato un’icona del cinema di quel decennio grazie ai consensi riscossi a livello planetario.

Un successo tout court che valse alla pellicola anche il riconoscimento più ambito, il premio Oscar, ricevuto per il miglior montaggio sonoro. E a proposito di musica, in occasione del 35° anniversario dall’uscita nelle sale, è in arrivo una gradita sorpresa per i fan di Marty McFly e del leggendario “Doc” Brown. A partire dal mese di dicembre sarà infatti possibile acquistare il nuovo LP della colonna sonora del film.

Nella playlist curata da Mondo, da non confondere con l’album originale della colonna sonora pubblicato in vinile nel maggio del 1985 e in formato CD nell’ottobre del 1990, saranno presenti brani come The Power of Love e Back in Time di Huey Lewis and The News, brani di Lindsey Buckingham, Eric Clapton, Etta James, suite di colonne sonore di Alan Silvestri e il celeberrimo pezzo di Marty McFly in Johnny B. Goode di Chuck Berry, con il quale si concludeva il disco originale.

Per realizzare questo LP, Mondo si è avvalsa della collaborazione con il poster artist Drew Struzan, il creatore del manifesto originale del film. Il vinile, che sarà disponibile al prezzo di 25 dollari a partire da dicembre, è stato rimasterizzato e stampato su vinile color DeLorean da 180 grammi.