Feliz Navidad compie 50 anni: nuova versione per celebrare l’anniversario

Feliz Navidad compie mezzo secolo. Scritto dal contante, musicista e compositore José Feliciano nel 1970, il brano natalizio venne distribuito a novembre di quell’anno e taglia in questi giorni il traguardo dei 50 anni.

Una ricorrenza da celebrare in grande stile. A partire dal 20 novembre una nuova versione della nota hit, alla quale hanno collaborato Lin-Manuel Miranda, Jason Mraz, Shaggy, Michael Bolton per un totale di circa trenta artisti, è presente su Amazon Music.

L’artista portoricano, cieco dalla nascita e che nel settembre scorso ha soffiato su 75 candeline, compose il pezzo ad appena 25 anni e non poteva immaginare la portata del successo in arrivo.

Feliz Navidad è diventato infatti uno degli inni natalizi più scaricati e trasmessi in radio ed è stato incluso dalla ASCAP (American Society of Composers, Authors and Publishers) nelle 25 canzoni di Natale più ascoltate e registrate nel mondo. La versione originale è rimasta ai vertici della classifica americana Billboard Hot 100 per oltre vent’anni dopo l’uscita e spopola ancora oggi negli Stati Uniti e in Canada.

Il merito è da rintracciare nell’orecchiabilità e nel ritmo di un brano, contenuto nell’album “Josè Feliciano” pubblicato in vinile nel 1970 dalla RCA Records e rimasterizzato su CD nel 2001 dalla BMG Heritage, che si allontana dai canoni di quelli da intonare sotto l’albero. Con note pop che la rendono quasi ballabile, Feliz Navidad si ricorda facilmente dopo un primo ascolto. Inoltre, essendo scritta in inglese e in spagnolo, con due strofe/ritornello in entrambe le lingue, si è rapidamente diffusa in tutto il mondo.

La lingua privilegiata è lo spagnolo, con 19 parole in tutto, mentre l’inglese ne conta 14. Nella prima registrazione Feliciano (al secolo José Montserrate Feliciano Garcia) suonava sia una chitarra acustica sia il cuatro portoricano, lo strumento nazionale del suo paese che somiglia a una chitarra.

Chissà come delizierà invece i suoi fan il prossimo 20 dicembre quando, per festeggiare il Natale in arrivo, terrà un concerto virtuale dalla sua casa in Connecticut.

