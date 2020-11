Miley Cyrus confessa che, dopo una ricaduta, è sobria da 2 settimane

Miley Cyrus ha ammesso di aver avuto una ricaduta nell'alcolismo durante la pandemia da coronavirus ma che ora è di nuovo sobria dopo due settimane senza alcol.

Tuttavia confessa: "Quando voglio bere, bevo. Ma quando decido di smettere, smetto". La cantante, 28 anni, lo ha rivelato a Zane Lowe di Apple Music nel corso di un’intervista per il lancio di Plastic Hearts, il suo settimo album che uscirà il 27 novembre 2020.

La popstar ha anche detto di non sentirsi in colpa per essere ricaduta nella sua dipendenza: "Non bisogna arrabbiarsi, ma chiedersi: 'Che è successo?'. Per me è difficile perché non sono una persona moderata, ma non penso che tutti debbano essere completamente sobri".

Miley in estate aveva raccontato di essere sobria da sei mesi: non assumeva né alcol, né droghe. "Amo svegliarmi lucida ed essere al massimo delle mie energie". I problemi per Miley sono iniziati a causa dell'ex fidanzato Cody Simpson. I due si erano messi insieme nell'ottobre 2019, dopo che lei aveva chiuso il matrimonio di qualche mese con l’amore di sempre: Liam Hemsworth. Ma anche la storia con il cantante australiano Cody Simpson è finita. Una travagliata storia d'amore che forse ha inciso sul suo stato di salute.

La Cyrus infine ha raccontato: "In questo momento la sobrietà è importante per me. Voglio essere lucida per raccontare la mia storia".

(Credits: instagram.com/mileycyrus)