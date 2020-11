Fiorella Mannoia: "Voglio essere libera di andare in camera di qualcuno per fare sesso e poi dire no"

Fiorella Mannoia parla della violenza sulle donne in occasione della Giornata internazionale che ricorre oggi, 25 novembre.

La cantante, ospite nel programma tv di Giovanni Floris, ha raccontato di essere stupita del fatto che molta stampa utilizzi titoli inadeguati e fuorvianti per descrivere lo stupro, in sostanza colpevolizzando le donne vittime di violenza.

«Anziché andare avanti, andiamo indietro - ha dichiarato la Mannoia spiegando - Mi hanno disturbato tanti titoli di giornale. Se tu titoli "La ragazza è stata ingenua" focalizzi l'attenzione sulla ragazza vittima e non sul carnefice». E ha continuato: «Vorrei dirlo alle donne "non è colpa vostra", io voglio essere libera di andare in una camera da letto, con l'intenzione di fare sesso con qualcuno, ma voglio essere libera di ripensarci e dire di no. Una ragazza che viene maltrattata non ha colpe».

Fiorella Mannoia ha parlato anche della terribile vicenda di Alberto Genovese, accusato di aver stuprato una ragazza di 18 anni, sequestrandola per 24 ore: «È vero che bisogna mettere in guardia i figli, ma questo non toglie la responsabilità degli uomini che approfittano di una donna giovane che viene drogata per farne l'uso che vogliono, come se fosse una bambola di pezza; questo non è ammissibile. Ogni donna è libera di andare dove vuole e anche libera di dire di no».

