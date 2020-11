Laura Pausini su Maradona: “Fa più notizia l’addio a un uomo poco apprezzabile che l’addio alle donne abusate”

La morte di Diego Armando Maradona ha sconvolto il mondo del calcio e non solo. La notizia è stata riportata da tutti in media e le è stato dato un grande risalto, visto che l’ex giocatore è stato un campione indimenticabile che ha scritto la storia di questo sport. La sua scomparsa è avvenuta il 25 novembre, nella Giornata internazionale contro la violenza sulle donne: secondo alcuni, la notizia della morte dell’ex giocatore avrebbe spostato l’attenzione dall’importante tema sulla lotta contro le violenze di genere.

Ne è convinta Laura Pausini che, sui social, ha espresso la sua opinione rispondendo a un commento su un post, scatenando un’accesa polemica: “In Italia fa più notizia l’addio ad un uomo sicuramente bravissimo a giocare al pallone, ma davvero poco apprezzabile per mille cose personali diventate pubbliche, piuttosto che l’addio a tante donne maltrattate, violentate, abusate – ha scritto la cantante - Oggi non sono la notizia più importante di questo Paese, nonostante questa mattina ne abbia perse altre due. Non so davvero che pensare”.

Dopo questa dichiarazione dell’artista, sui social si è scatenata la bufera tra i fan che difendono Maradona e che si sono indignati per questa frase nei suoi confronti e quelli che, invece, condividono l’opinione di Laura e per questo l’hanno difesa.

La cantante emiliana è molto sensibile sul tema della lotta contro le violenze sulle donne: da sempre, insieme a tante sue colleghe, Laura Pausini si impegna in prima persona lanciando messaggi in tv e sui social. La prossima estate, insieme a Emma Marrone, Alessandra Amoroso, Elisa, Giorgia, Gianna Nannini e Fiorella Mannoia, Laura Pausini realizzerà un grande concerto a Campovolo per raccogliere fondi da destinare alle associazioni che si occupano proprio della difesa delle donne e della lotta contro gli abusi e le violenze. Ecco il post che la cantante ha pubblicato in occasione della Giornata internazionale per la lotta contro la violenza sulle donne.