Ecco gli ospiti speciali di "Studio 2054", lo show virtuale di Dua Lipa

Questa sera - esattamente alle 21.30 ora italiana - andrà in scena sul suo sito "Studio 2054", il concerto virtuale di Dua Lipa: una performance pazzesca e originale che abbatterà le distanze dettate dal Covid-19. A poche ora dall'inizio del live, sono stati annunciati i nomi degli ospiti speciali. Nomi di spicco nel campo della musica e che confermano quanto Dua sia amata e apprezzata dai suoi colleghi.

Ecco le special guest dello show:

Angele

Bad Bunny

Elton John

FKA Twigs

J Balvin

Kylie Minogue

Miley Cyrus

Tainy

Alcuni di questi artisti hanno collaborato con Dua, altri invece avrebbero il piacere di farlo. Come Elton John, che qualche tempo fa parlando con lei sui social disse: "Hai fatto probabilmente uno degli album più belli dell’anno. Future Nostalgia coglie perfettamente lo spirito del tempo e quello di cui la gente ha bisogno ora. La gente vuole ascoltare musica che diverta e ogni canzone dell’album è fantastica. Lo ascoltiamo in continuazione, i miei ragazzi lo adorano, e anche David, e io mi voglio congratulare con te perché sei stata la prima. È un album strepitoso, ci sono tre hit sensazionali e ora Levitating, che è la mia traccia preferita per inciso, sta esplodendo in tutte le classifiche. Quindi tanti complimenti perché è una vera boccata d’aria fresca ascoltare qualcuno che fa ancora della grande dance music…dall’inizio alla fine dell’album".