Alicia Keys omaggia i BTS cantando Life Goes On

Alicia Keys è una grande artista e una grande performer che sa sempre come stupire i fan. Ci è riuscita anche in questi giorni quando, sui suoi profil social, ha condiviso un video molto particolare. Nella clip la sia vede al piano mentre intona una canzone molto lontana dal suo stile: si tratta di Life Goes On, successo della band sudcoreana dei BTS.

La cantante ha così voluto omaggiare il famosissimo gruppo con una sua personale interpretazione di questo brano, lasciando i suoi fan piacevolmente sorpresi. “Ho deciso di suonare questa canzone – dice Alicia nel video – ditemi se la riconoscete”. Nel post, invece, ha commentato: “Scommetto non avreste mai pensato che mi sarei messa a suonare questa”.

In realtà, tra Alicia Keys e i BTS c’è un bellissimo rapporto, fondato sulla stima reciproca. Nei giorni scorsi, non a caso, V ha pubblicato su Twitter un video in cui lo si vede cantare “Love Looks Better”, il singolo della cantautrice statunitense. Lei poi ha condiviso il post commentando: “Amore grande! Buongiorno, siete pronti per ‘BE’?”. Viene spontaneo chiedersi se la band si esibirà mai dal vivo con Alicia Keys o se collaboreranno mai a una canzone insieme, visto questo loro bel rapporto. Non resta che attendere per scoprirlo.