Una bomba carta esplode sotto l’auto dell’ex neomelodico Pino Giordano: ignoti i mandanti

Pino Giordano, ex cantante neomelodico diventato famoso per la sua partecipazione a The Voice of Italy nel 2016, è stato vittima di un attacco da parte di ignoti. A Volla, in provincia di Napoli, un ordigno artigianale (probabilmente una bomba carta) è stato fatto esplodere sotto la sua automobile nella notte tra sabato e domenica. L’esplosione ha danneggiato anche altri veicoli vicini e ha rotto i vetri di alcune abitazioni. Non risultano feriti e al momento sull’accaduto stanno indagando i Carabinieri della Compagnia di Torre del Greco.

Pino Giordano oggi ha 27 anni e lavora come guardia giurata: di recente si è allontanato dal mondo della musica e non risulta avere alcun legame con il mondo della criminalità. Gli inquirenti al momento non escludono alcuna ipotesi, compresa quella di una bravata da parte di qualcuno che ha lanciato un petardo sotto la macchina.

Secondo un’altra ipotesi, l’ordigno era invece destinato a qualche pregiudicato residente nelle vicinanze, anche se al momento non risultano persone che potrebbero diventare bersaglio di ritorsioni nella zona dell'esplosione. L’ex cantante neomelodico è stato ascoltato dai Carabinieri ma non è stato in grado di fornire indicazioni utili alle indagini.