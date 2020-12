Per Barack Obama, Drake è l'attore giusto per interpretarlo in un biopic

Barack Obama è stato intervistato nel format statunitense Complex News 360 With Speedy Mormon. Quando Speedy gli ha chiesto se avrebbe voluto l'attore e rapper Drake per interpretarlo in un biopic su di lui, il presidente ha dato una risposta chiara: "Dirò questo: Drake sembra essere in grado di fare tutto ciò che vuole. Voglio dire, ha talento, è un fratello pieno di talento. Se arriva il momento ed è pronto... Drake ha, cosa più importante, il timbro di approvazione della mia famiglia. Sospetto che a Malia e Sasha andrebbe benissimo."

Barack Obama si è seduto per un'ora di conversazione con lo showmen Speedy nel famoso Ben's Chili Bowl di Washington e ha parlato del suo nuovo libro di memorie "A Promised Land", ma anche di razzismo, di polizia, del vaccino Covid-19 e se Donald Trump avesse fatto qualcosa di giusto durante la sua presidenza. Infine, il presidente Obama ha riflettuto se pensava che Drake fosse l'uomo giusto per un film biopic su di lui.

Drake ha dichiarato più di una volta nel corso degli anni di voler interpretare Obama al cinema. Come nel 2012, in un'intervista a NME: "Spero che qualcuno faccia presto un film sulla vita di Obama perché potrei interpretarlo. Questo è l'obiettivo. Lo guardo sempre. Ogni volta che lo vedo in TV, non cambio canale. Presto decisamente attenzione e ascolto le inflessioni della sua voce. Se chiedi a qualcuno che mi conosce, sono abbastanza bravo con le imitazioni."