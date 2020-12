Katy Perry è pronta per le feste: si è vestita da albero di Natale

Nonostante la pandemia, il Natale sta arrivando e anche le star cercando di fare di tutto per creare l’atmosfera delle feste e per sorridere nonostante il dramma che stiamo vivendo. Tra queste c’è anche Katy Perry che su Instagram ha comunicato ufficialmente ai fan di essere pronta per le feste.

Per farlo ha pubblicato un video davvero molto divertente che la ritrae nel salotto di casa sua vestita da albero di Natale. La cantante ha scelto un costume decorato in ogni minimo dettaglio, dalle palline fino alle lucine.

Se ha deciso di vestirsi così non è solo per augurare buone feste ai fan, ma anche per lanciare un messaggio importante: “Perché tagliare un albero quando puoi essere l’albero?”. Con questa frase nel post Katy Perry sembra invitare tutti a rispettare la natura e a evitare di tagliare un albero vero per usarlo per Natale e poi gettarlo via.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da KATY PERRY (@katyperry)

In realtà, con questo messaggio l’artista ha anche annunciato la sua partecipazione al karaoke televisivo Disney Christmas Singalong che è andato in onda ieri sera sulla ABC: l’evento ha visto come protagoniste tante star della musica che hanno cantato delle canzoni di Natale in diretta streaming. Katy Perry ha cantato “Cozy Little Christmas” e il classico “I’ll Be Home for Christmas”. Gli altri artisti che hanno partecipato, invece, sono stati Michael Bublé, Pink, Ciara, Chloe x Halle e Adam Lambert.