Sanremo 2021, Claudio Baglioni: “Forse tornerò come ospite”

Claudio Baglioni ha presentato alla stampa il suo nuovo album In questa storia, che è la mia. Il cantautore è stato nel 2018 e 2019 conduttore e direttore artistico del Festival di Sanremo e ora torna per il pubblico con un album di inediti, dopo 7 anni.

Baglioni ha ricordato la sua esperienza al Festival e ha ironizzato sull'eventualità di tornarci come ospite nel 2021. I suoi risultati sono stati pregevoli, infatti durante il suo biennio sono stati lanciati artisti del calibro di Ultimo e Mahmood. Ha così raccontato la kermesse sanremese: "Io non conosco le intenzioni e le nuove prospettive di quest'anno. Sicuramente il teatro Ariston ha situazione di spazio difficile. Ma credo che si farà a marzo con le dovute cautele. Tornare a Sanremo come ospite? Io c’ero stato due volte prima di diventarne il direttore artistico. Fui anche premiato per Questo Piccolo Grande Amore che fu decretata canzone del secolo… Potrei tornare come ospite, certo. Già una volta lo annunciai e qualcuno, in quell'occasione, mi disse: “Claudio, non si può uscire papi e rientrare cardinali!”.

Parlando del suo nuovo lavoro, il cantautore ha confermato di aver fatto un tuffo nel passato: "Questo è un album fatto a mano, con una mentalità produttiva analogica, nella quale il digitale e gli effetti elettronici vengono utilizzati esclusivamente per dar vita a suggestioni e spazi virtuali".