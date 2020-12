Il commovente post di Romina Power per il 50° compleanno di Ylenia

In occasione del 50esimo compleanno di Ylenia, Romina Power ha pubblicato un nuovo commovente messaggio dedicato alla primogenita, scomparsa in circostanze misteriose il 1° gennaio 1994.

Dopo estenuanti ricerche, che si sono protratte per anni, suo padre Al Bano nel 2013 ha presentato istanza di dichiarazione di morte presunta presso il tribunale di Brindisi. Romina Power, invece, non ha mai smesso di sperare di riabbracciare sua figlia e continua a postare appelli attraverso i suoi canali social.

Un appello è stato pubblicato anche in occasione del compleanno di Ylenia (che ricorre il 29 novembre). Una foto in bianco e nero della ragazza sorridente con la scritta: “Where is Ylenia?” (Dov’è Ylenia?). Nella toccante didascalia la madre scrive: «I compleanni sono pensati per essere trascorsi insieme. Dovrebbero essere pieni di gioia, risate e festeggiamenti… Tuttavia, su un altro piano, l’eterno presente collega tutte le persone con cui condividiamo una profonda connessione. In quel piano siamo sempre insieme e l’amore che abbiamo provato l’uno per l’altro rimane eterno. Non importa quanto possa essere difficile il nostro Karma, l’amore non ha fine e questo è ciò che vince alla fine. Possa il nostro amore splendere per sempre».

Il giorno dopo, poi, Romina ha postato ancora una splendida foto di Ylenia che appare felice e spensierata, seduta sul divano con le gambe incrociate. Nella didascalia un nuovo messaggio di speranza: «Sorrideremo di nuovo tutti insieme un giorno. Un giorno, quando il sole splenderà, quando gli uccelli canteranno, quando il vento estivo porterà con sé la promessa di gioia».

(Credits photo: Instagram/rominaspower)