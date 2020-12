Nek innamorato della moglie: "Senza di te sarei spento"

Nek la settimana scorsa ha subito un lungo intervento di 10 ore alla mano, dopo un incidente in campagna. Ora è in riabilitazione e al suo fianco c'è la moglie, Patrizia Vacondio. Con lei accanto, il cantante può superare tutto, anche le brutte esperienze. È così che Filippo ha voluto dedicare alla moglie un pensiero dolcissimo e lo ha condiviso su Instagram con tutti i follower. Una vera e propria dichiarazione d'amore, che scalda il cuore di chi la legge.

Queste le parole del cantante: "Amore mio. Ammiro il tuo coraggio, la serenità, la tua forza d’animo e tutta l’energia che hai messo in questi giorni che sono stati complicati. Senza di te la mia vita sarebbe spenta". Una dedica bellissima, che fa capire quanto la coppia sia legata.

C'è Patrizia oggi a prendersi cura di lui, in un momento difficile. Come le ha fatto per tanti anni in passato e come farà per tanti anni in futuro!