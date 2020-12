Justin Bieber vorrebbe diventare papà: “Ma sul numero decide Hailey”

Justin Bieber vorrebbe avere una “piccola tribù” ma a decidere il numero di figli sarà la moglie, Hailey Baldwin.

Ospite dell’Ellen DeGeneres Show, il 26enne musicista canadese ha manifestato il proprio desiderio di paternità. Sposato dal 13 settembre 2018 con la modella statunitense figlia d’arte, con la cerimonia ufficiale che si è tenuta 10 mesi più tardi a Bluffton in Carolina del Sud, l’ormai ex under 25 più ricco del mondo ha spiegato come il corpo deputato a dare alla luce i suoi eredi sia quello di Hailey e che, pertanto, “deve poterne fare quello che vuole”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Justin Bieber (@justinbieber)

Il cantante si è detto pronto a tatuarsi sulla schiena il nome dei suoi bambini. Al momento, però, non c’è nessuna gravidanza all’orizzonte: “Credo che Hailey voglia riuscire a fare alcune cose come donna prima di diventare pronta. Inoltre credo che voglia avere pochi figli. Non è pronta, per ora, e va bene così”.

Non è la prima volta che Bieber, che nel 2011 e nel 2013 venne indicato come il padre di due bambini da due diverse ragazze californiane, manifesta la propria intenzione di diventare genitore. E non è neppure la prima volta che dichiara pubblicamente il suo amore per la moglie: “Ascolta questa cosa chiara e semplice, Hailey – aveva scritto annunciando il fidanzamento – sono veramente innamorato di tutto ciò che ti riguarda. Così impegnato a passare la mia vita a conoscere ogni singola parte di te che ti amo con pazienza e gentilezza”.

In occasione del 24esimo compleanno della moglie, celebrato appena due settimane fa, le ha invece postato questa dedica: “Tu sei casa e il mio sogno più grande e crescere e invecchiare insieme a te”.

(Credits photo: Instagram/justinbieber)