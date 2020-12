Ginevra Lamborghini nella casa del GF Vip: la reazione della sorella Elettra

Le sorelle Lamborghini continuano a vivere sotto la luce dei riflettori. Nelle ultime ore Ginevra ha fatto il proprio ingresso nella casa del Grande Fratello Vip. Fino a poche settimane fa della rampolla 26enne si sapeva poco, se non che fosse determinata a ripercorrere le orme della sorella Elettra nella musica e che fosse la grande assente alle sue nozze con Afrojack celebrate a settembre.

Laureata in Scienze Politiche e Relazioni Internazionali presso l’Università Cattolica del Sacro Cuore di Milano, Ginevra, che collabora con il settore Comunicazioni della Lamborghini, ha recentemente debuttato nel mondo della musica con il singolo “Scorzese” che ha riscosso un discreto successo sul web. Ma che, a quanto pare, non ha di certo contribuito a ricucire i rapporti con la sorella.

Il rapporto tra Elettra e Ginevra non è infatti idilliaco. Alfonso Signorini ha svelato che in occasione dell’annuncio dell’ingresso di Cristiano Malgioglio nella Casa più famosa d’Italia, la cantante (che quest’anno è salita sul palco dell’Ariston) lo abbia contattato scherzando sulla volontà di portargli il panettone per Natale. Malgioglio le ha risposto che nella casa avrebbe trovato anche la sorella ed Elettra ha prontamente ribattuto di voler portare il panettone solo a lui.

All’origine dei contrasti tra le sorelle ci sarebbe una certa incompatibilità caratteriale. In una recente intervista, però, Ginevra ha provato a tendere la mano alla maggiore: “C’è chi pensa che siamo molto legate, ma in realtà abbiamo due caratteri molto diversi, abbiamo fatto due percorsi completamente opposti. La carriera di Elettra non mi è servita per emergere. Ma lo dico con tutto il rispetto per la sua carriera, perché veniamo da due background diversi, abbiamo due direzioni diverse. Poi è ovvio che siamo sorelle e siamo accomunate nelle cose, però in realtà veniamo da due mondi separati: io vengo da Venere e lei da Marte. Come in tutte le famiglie ci sono le sorelle e i fratelli che ogni tanto bisticciano, poi l'abbiamo fatto sempre anche da piccoline, eravamo sempre lì a bazzicare però le voglio bene, le auguro il meglio per la sua carriera è bravissima in quello che fa e spero di fare altrettanto nel mio”.

