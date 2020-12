Mariah Carey, Ariana Grande e Jennifer Hudson insieme per “Oh Santa!”

Senza essere accompagnati dalla voce di Mariah Carey si fa fatica a calarsi nel clima natalizio. L’artista statunitense, che nell’ormai lontano 1994 dedicò il suo quarto album in studio interamente al Natale, rendendo “Merry Christmas” il disco natalizio più venduto di tutti i tempi con oltre 15 milione di copie in tutto il mondo, ha deciso quest’anno di dare vita a un inedito trio.

La 50enne di Huntington, eletta nel 2014 da TIME la cantante più popolare di sempre, ha fatto squadra con le colleghe Ariana Grande e Jennifer Hudson proponendo una versione inedita di “Oh Santa!”, brano incluso nell’album “Merry Christmas II you” che la Carey pubblicò nel 2010. Il tutto accompagnato da un video in cui le artiste ballano e cantano insieme.

“Abbiamo fatto gruppo tra ragazze, ci siamo divertite tutte nel realizzare il video e si vede”, ha sottolineato l’artefice del progetto nel raccontare la clip. Nel video la Carey prende il microfono centrale e chiama a raccolta le colleghe per aiutarla a cantare. Vestite in abiti verdi, le tre si alternano a intonare le note della canzone unendo le forze nel ritornello, che recita così: “Oh, oh, oh / Babbo Natale verrà e ti farò mio questo Natale”. La riedizione del brano sarà contenuta nell’album natalizio di Mariah Carey. Inoltre su Apple TV sarà disponibile lo speciale dal titolo “Mariah Carey’s Magical Christmas Special”.