Claudio Baglioni: “Non ho subito alcun intervento chirurgico, a parte quello alla lingua”

Claudio Baglioni, ormai da anni, viene accusato da più parti di essere ricorso molto spesso alla chirurgia plastica e al botulino nel tentativo di apparire sempre giovane e di combattere le rughe. Il cantautore romano ha deciso di mettere a tacere per sempre queste voci sui suoi presunti ritocchini, rispondendo a una nuova accusa proveniente da Dagospia.

Tutto è nato da una frase che il cantante ha pronunciato durante un’intervista per Il Giornale, nella quale parlava del suo nuovo disco di inediti “In questa storia che è la mia”. Baglioni ha detto: “La vita mi ha cucito così”. Le sue parole sono state riprese da Dagospia che ha rilanciato con una battuta: “La vita mi ha cucito così, il chirurgo mi ha cucito colà”.

Baglioni ha così deciso di scrivere direttamente al sito di Roberto D’Agostino per negare il suo presunto rapporto stretto con la chirurgia estetica: “Premesso che mai mi permetterei di cucire la bocca a un calembour, per di più riuscito (La mia vita mi ha cucito così”, il chirurgo mi ha cucito colà), vorrei rassicurarvi a proposito del ‘Taglia e cuci’ di non aver subito nessun intervento, se non alla lingua (spaccata in due in un incidente stradale del ’90). Fossi solista dei Kiss potrei mostrarvela (la lingua), ma vi risparmio l’ostensione e, più che un bacio (kiss), vi mando un abbraccio”.

Claudio Baglioni dovrebbe tornare presto in tv per una piccola reunion sanremese con l’amico Pierfrancesco Favino: il nuovo show dovrebbe intitolarsi “Andiamo avanti” e dovrebbe andare in onda di venerdì a partire da gennaio.