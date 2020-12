I Tokio Hotel ritornano in Italia: il concerto ad ottobre 2021

I Tokio Hotel torneranno in Italia con il prossimo tour e saranno in concerto a Milano nel 2021. La band tedesca ha annunciato la data del live che si terrà presso il Fabrique di Milano il prossimo 29 ottobre. I biglietti saranno disponibili su Ticketone dalle ore 11 di venerdì 11 dicembre 2020.

I Tokio Hotel sono attualmente al lavoro a Berlino sul loro sesto studio album. Nel frattempo il gruppo ha confermato le date del Beyond The World Tour 2021 sui canali social: "Il tempo trascorso dall'inizio della pandemia sembra un'eternità per i nostri fan così come per noi. Siamo incredibilmente grati per la loro lealtà e non vediamo l’ora di tornare finalmente sul palco e festeggiare con loro. Sono mesi che lavoriamo sull'allestimento dello spettacolo e stiamo mettendo a punto la scaletta, perché oltre alle canzoni degli ultimi 15 anni vogliamo eseguire molte nuove canzoni dal nostro prossimo album". In settembre, tramite il loro account Instagram, i Tokio Hotel avevano rivelato di aver firmato un nuovo contratto con la Sony Music Germany e la Epic Records Germany.

E infatti concludono dicendo: "Siamo entusiasti di annunciare che andremo in tour nel 2021. Come sapete, eravamo così dispiaciuti di dover cancellare il nostro tour a marzo, ma siamo super eccitati per il nostro Tour "Beyond The World" 2021! La prima parte del tour ci porterà in 16 città in Europa e Russia. I biglietti in prevendita sono in uscita l'11 dicembre".