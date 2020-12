"Jingle Bell Rock" è la cover di Natale di Achille Lauro e Annalisa

Achille Lauro e Annalisa fanno ormai coppia fissa. E non si tratta di gossip rosa: i due, fin dai tempi di Sanremo, hanno avviato una proficua collaborazione professionale. L'ultima in ordine di tempo riguarda un brano di Natale, che i due cantato insieme. Il pezzo è "Jingle Bell Rock" e fa parte dell'album "1920 – Achille Lauro & The Untouchable Band".

Achille e Annalisa si erano trovati sul palco dell'Ariston per una interpretazione della bellissima "Gli uomini non cambiano", di Mia Martini. Poi hanno anche duettato in "Sweet Dreams", pezzo iconico contenuto nel disco di Lauro "1990". E ora arriva la classica e intramontabile canzone di Natale.

Nel video pubblicato in rete, i due sono i protagonisti di una festa, un party elegante che ci conduce in pochissimo tempo agli anni del dopo guerra, quando la corsa al benessere non conosceva stop.

Ecco qui la clip.